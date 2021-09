Kärnten: 77-Jähriger mit Traktor tödlich verunglückt

Ein 77-Jähriger Kärntner ist am Mittwochabend bei einem Traktorunfall ums Leben gekommen. Der Einheimische kam nach Polizei-Angaben gegen 18.50 Uhr von einem Feldweg in der Gemeinde Radenthein (Bezirk Spittal/Drau) ab, wobei sich das Fahrzeug mehrmals überschlug. Der Lenker wurde herausgeschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle. Die genaue Unfallursache waren vorerst nicht bekannt. Entsprechenden Erhebungen waren im Gange.