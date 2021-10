47-Jähriger nach sexueller Belästigung in Tirol festgenommen

Ein 47-jähriger Mann ist am späten Freitagnachmittag nach einer sexuellen Belästigung einer Angestellten in einem Lebensmittelgeschäft in Imst festgenommen worden. Darüber hinaus setzte er "Tatbestände nach dem Verbotsgesetz", so die Polizei. Gegenüber den am Tatort eingetroffenen Beamten verhielt sich der 47-Jährige äußerst aggressiv, bei seiner Festnahme verletzte er drei Polizisten leicht.

Auf der Polizeiinspektion Imst bedrohte der Mann mehrere Polizeibeamte und einen Rettungssanitäter, sodass er in weiterer Folge mit dem Arrestantenwagen in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert wurde. Dabei beschädigte er noch die Fahrzeugtüre.