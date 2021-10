Kärnten: Diebin konnte überführt und festgenommen werden

Eine 25-Jährige ist am Samstag von der Polizei am Neuen Platz in Klagenfurt festgenommen worden. Die Frau hatte am Freitag einer 49-Jährigen die Brieftasche gestohlen, in der sich rund 400 Euro sowie die Bankomatkarte befanden, sagte die Polizei. Mit dieser hob sie mehrmals Geld ab, insgesamt mehrere Tausend Euro.

Dabei wurden durch die Sicherheitsüberwachung Fotos gemacht und anhand dieser konnte ein Polizist die Klagenfurterin überführen. Die Frau gestand den Diebstahl.