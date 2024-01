44-jähriger Alkolenker überschlug sich mit Pkw in Tirol

Ein 44-jähriger, stark alkoholisierter Deutscher hat sich am frühen Freitagnachmittag in Grins (Bezirk Landeck) mit seinem Pkw überschlagen. Der Mann fuhr auf der Grinner Landesstraße gegen ein Stahlgeländer, nach dem Überschlag kam das Auto am Dach liegend zum Stillstand. Ein Gemeindearbeiter bemerkte laut Polizei den Unfall, eilte zur Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte.

➤ Mehr lesen: 21-Jähriger prallte in Salzburg mit Pkw gegen Tunnelwand