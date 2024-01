21-Jähriger prallte in Salzburg mit Pkw gegen Tunnelwand

Ein 21-jähriger Pkw-Lenker ist in der Nacht auf Samstag mit seinem Auto auf der Pinzgauer Straße (B311) in Maishofen ins Schleudern geraten und in Folge mit seinem Fahrzeug gegen die Tunnelwand geprallt. Durch den Aufprall wurden zwei Mitfahrerinnen im Alter von 19 und 20 Jahren verletzt. Sie wurden mit der Rettung ins Tauernklinikum Zell am See gebracht, berichtete die Polizei.

