NÖ: Großbrand in engem Siedlungsgebiet bedrohte Wohnhäuser

Nachdem am Vortag in der Nachbargemeinde Gresten-Land in Oberamt ein Großbrand auf einem Bauernhof gewütet hatte, heulten Freitagabend in der Gemeinde Gaming die Sirenen. Dort waren fünf Feuerwehren im Ort Kienberg zu einem dramatischen Feuer in der Au-Siedlung beordert. Es war mitten in der Siedlung ein Schuppen lichterloh in Flammen gestanden. Das Feuer griff bereits gefährlich auf das Wohnhaus und ein benachbartes Haus über. Nachbarn hatten bis zum Eintreffen der Feuerwehren mit Feuerlöschern gegen das Feuer angekämpft.