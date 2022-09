43 Verurteilungen wegen fahrlässiger Tötung bei Verkehrsunfällen

Die Wiener Polizei hat heuer bei ihren Schwerpunktaktionen mehr als 6.000 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen erstattet und 27 Führerscheinentzugsverfahren eingeleitet, zuletzt wurde wieder einer mit 94 km/h bei erlaubten 50 aus dem Verkehr gezogen. Für die Mobilitätsorganisation VCÖ sind „Raser eine extreme Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer, deshalb sind verstärkte Kontrollen, eine Erhöhung der Strafen und die Aufnahme von Tempodelikten in das Vormerksystem“ eine wesentliche Voraussetzung zur Bekämpfung dieser hauptsächlichen Todesursache auf Österreichs Straßen.

Toleranz sei bei Rasern fehl am Platz, erklärt VCÖ-Experte Michael Schwendinger: „Autos von Rasern zu beschlagnahmen, wie in der Schweiz, hat eine abschreckende Wirkung und sollte daher rasch umgesetzt werden.“

Weiters würden noch mehr Kontrollen und ein Führerscheinentzug für sechs Monate allein für die Teilnahme an einem illegalen Straßenrennen ebenfalls Wirkung zeigen, und es sei nötig, das Bewusstsein zu schaffen, dass Raserei kein Kavaliersdelikt sei, betont Schwendinger: „Die hohen Toleranzgrenzen beim Überschreiten von Tempolimits sind kontraproduktiv und sollten nach Schweizer Vorbild gesenkt werden.“

Ein nächster Schritt in diese Richtung soll mit dem „Raserpaket“, einer Novelle des Kraftfahrgesetzes, das an die „Lex GTI“ anknüpft, erfolgen: Darin ist jedenfalls vorgesehen, die Autos von Rasern und Roadrunnern beschlagnahmen zu können. Der Gesetzesentwurf soll kommende Woche mit den Landesverkehrsreferenten abgestimmt und dann in Begutachtung geschickt werden.