Harter Kampf um den Platz auf der Straße

Die Regierung hat diese Woche die 33. Novelle der Straßenverkehrsordnung auf den Weg gebracht. Zuvor waren über 110 teils kritische Stellungnahmen gegen das zwischen ÖVP und Grünen abgestimmte Vorhaben eingelangt. Von Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) als Meilenstein für den Radfahrverkehr bezeichnet wurde letztlich gerade bei den Verbesserungen für Radfahrer nochmals auf die Rücktrittbremse getreten.

Ist das Fahren mit dem Rad gegen die Einbahn wirklich so problematisch, dass es wieder gekippt werden musste? Ist das Rechtsabbiegen mit Rad und Roller bei Rot wirklich ungefährlich? Und was fehlt in Österreich, damit Radfahren den Stellenwert bekommt, den es zum Beispiel in der Vorzeigestadt Kopenhagen hat? Diese und viele andere Fragen, etwa zur Helmpflicht am Fahrrad, beantwortet uns heute Verkehrsexperte Michael Schwendinger vom Verein VCÖ - Mobilität mit Zukunft.