40-jähriger Steirer stürzte am Dachstein in Gletscherspalte

Der Bergführer verständigte außerdem vier Kameraden vom Bergrettungsdienst, die auch am Dachstein waren. Gemeinsam begannen sie mit der Rettung des 40-Jährigen, der ansprechbar war, aber über Atemnot und Unterkühlung klagte. Der Mann zog sich in der Spalte seine Steigeisen an und wartete auf Hilfe, berichtete die Bergrettung Hallstatt.

Weitere Bergretter, ein Alpinpolizist, ein Notarzt und Flugretter gelangten via Hubschrauber zur Unglücksstelle. Am Berg herrschte teils sehr böiger Wind. Nach über einer Stunde gelang es, den Steirer aus der Spalte zu retten.