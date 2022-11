40-Jähriger starb nach Drogenkonsum in seiner Kärntner Wohnung

Lange war es ruhig. Nun gibt es in Kärnten wieder einen Drogentoten. Wie nun bekannt wurde, war bereits am Montag gegen 7 Uhr ein 40-jähriger Mann in seiner Wohnung in Ferlach von seinen Arbeitskollegen tot aufgefunden worden.

Obduktion angeordnet

Aufgrund der Umstände in der Wohnung war ein Tod durch Drogen nicht auszuschließen, weshalb eine kriminalpolizeiliche Leichenbeschau durchgeführt wurde. Nach der Leichenbeschau wurde von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt eine gerichtliche Obduktion des Leichnams angeordnet.

Die Obduktion bestätigte den Verdacht auf Tod durch eine Mischkonsumation von Alkohol und Suchtmitteln. Die Ermittlungen zur genauen Klärung der Umstände sind noch nicht abgeschlossen.