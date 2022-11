71-Jähriger in Linz nach Kollision mit Lkw gestorben

Ein 71-jähriger Lenker ist am Dienstagabend nach einer Kollision mit einem Lkw verstorben. Er war - vermutlich aufgrund eines körperlichen Gebrechens - auf die linke Fahrbahnseite geraten, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt. Dort prallte er auf einen Lkw, den ein 25-Jähriger aus Slowenien lenkte. Der Lenker des Pkw verstarb in einem Linzer Krankenhaus.