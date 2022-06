36,5 Grad Celsius: Westen knackt den Hitze-Rekord

Zwei Tage vor dem offiziellen Sommerbeginn haben sich die Temperaturen am Sonntag an die jeweiligen Bundesländerekorde für Juni genähert. In Vorarlberg wurde der bisherige Höchstwert sogar übertroffen. Feldkirch war Hitzepol Österreichs: Laut dem Wetterdienst Ubimet erreichte die Temperatur dort am Nachmittag 36,5 Grad Celsius, dicht gefolgt von Bludenz, wo am Nachmittag 35,8 Grad gemessen wurden.

Die Höchstwerte in den Bundesländern

Ganz knapp an den 36 Grad vorbei schrammte die Temperatur auch in Imst (Tirol) mit 35,9 Grad. In Oberösterreich war es heute in Braunau/Ranshofen und Weyer mit jeweils 35,3 Grad am heißesten, in Niederösterreich in Amstetten und in Wieselburg mit je 35,1 Grad und in Salzburg in Golling mit 34,2 Grad.

In der Steiermark kletterte heute das Thermometer in Hall/Admont am höchsten (34,1 Grad) und in Kärnten in Spittal an der Drau (33,4 Grad). In der Wiener Innenstadt machten 32,6 Grad Touristen zu schaffen. Im Burgenland führte Eisenstadt die Liste mit 30,6 Grad an.

"Heißeste Tag des Jahres"

„Das ist heute bei Weitem der heißeste Tag des Jahres“, sagt Ubimet-Meteorologe Michele Salmi. Sogar in 2.000 Meter Höhe hatte es noch um die 20 Grad. Damit liegen die Temperaturen derzeit um fünf bis zehn Grad über durchschnittlichen Juni-Werten.

An 160 der rund 280 Wetterstationen der ZAMG etwa wurde am Sonntag ein Hitzetag mit mindestens 30 Grad gemessen, an knapp 250 ein Sommertag mit mindestens 25 Grad.