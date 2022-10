32-Jähriger attackierte in Kärnten Passanten und drohte Polizisten

Ein 32-jähriger Kärntner hat Sonntagfrüh ohne Grund einem 26-jährigen Mann in Spittal an der Drau einen Kopfstoß versetzt. Anschließend wehrte er sich heftig gegen seine Festnahme und bedrohte die einschreitenden Polizisten mit einem Wurfstern. Die Besatzungen von mehreren Streifen waren schließlich nötig um den Mann zu überwältigen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Kärntner wehrte sich

Der 32-Jährige hatte den 26-Jährigen gegen 4.00 Uhr auf offener Straße attackiert. Kurze Zeit später stellten Polizeibeamte den Mann in der Nähe des Krankenhauses Spittal zur Rede. Dieser forderte die Polizisten auf, sofort zu verschwinden und bedrohte sie mit einem Wurfstern.

Wegen des aggressiven Verhaltens des Mannes setzten die Beamten Pfefferspray ein wollten ihn festnehmen. Allerdings wehrte sich der Kärntner so heftig, dass er sich losreißen und in den Ambulanzbereich des Krankenhauses flüchten konnte. Mehrere Polizisten fixierten den Mann, dabei wurden zwei Beamte durch Tritte verletzt. Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht und wegen schwerer Körperverletzung, Widerstands gegen die Staatsgewalt, Sachbeschädigung und Besitzes einer verbotenen Waffe angezeigt.