Prozess am Landesgericht wegen gefälschter Rechnungen

Firmen selbst überprüft

Neben ihm sind noch sechs weitere Personen – unter anderem sein Sohn mit einer Summe von 382.011,45 Euro – im Zuge der Ermittlungen angeklagt, wobei zwei Personen bereits über eine Diversion ausgeschieden sind.

Einige der Angeklagten hatten zuvor Selbstanzeige eingereicht. Vorgeworfen wird dem Erstangeklagten unter anderem Untreue, Urkundenmissbrauch und Amtsmissbrauch. Immerhin habe er die Scheinrechnungen an Firmen verkauft, die er selbst in seiner Beamtentätigkeit am Finanzamt überprüft habe.