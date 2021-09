31-Jähriger geriet mit E-Scooter in Schienen: schwer verletzt

Ein 31-jähriger Tiroler hat sich bei einem Sturz mit einem E-Scooter in Innsbruck am Donnerstagnachmittag schwere Kopfverletzungen zugezogen. Er war mit dem Scooter in die Rillen einer stillgelegten Gleisanlage geraten, dadurch sei es zu einer abrupten Bremsung und schließlich zum Sturz gekommen, berichtete die Polizei. Der Verunfallte wurde von der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.