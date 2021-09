30.000 Biker bei Harley-Treffen in Kärnten gezählt

Die heute zu Ende gehende European Bike Week in Kärnten, besser bekannt als Harley-Treffen, hat heuer rund 30.000 Biker in die Region rund um den Faaker See gelockt. Wie die Kärnten Werbung am Sonntag in einer Aussendung mitteilte, kamen damit knapp weniger als die Hälfte an Gästen im Vergleich zum Treffen 2019. Im kommenden Jahr soll die European Bike Week von 6. bis 11. September über die Bühne gehen, und zwar wieder in vollem Umfang.

Kärnten Werbung-Chef Christian Kresse streute dem weltbekannten Motorradhersteller Rosen: „Wir sind sehr zufrieden wie konsequent Harley-Davidson sämtliche Auflagen erfüllt hat.“ Die 3G-Kontrollen seien sowohl von den Besucherinnen und Besuchern als auch von allen Partnern gelobt worden, und auch bei den „dezentralen Programme“ der Tourismusregion Villach habe reger Andrang geherrscht. Das Rahmenprogramm am Treffen war heuer pandemiebedingt eingeschränkt, zum Beispiel mussten die Teilnehmer auf die traditionelle Parade verzichten.