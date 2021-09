Getötete 81-Jährige in Salzburg: U-Haft über Verdächtigen verhängt

In Salzburg ist am Sonntag wegen des dringenden Mordverdachts die Untersuchungshaft über jenen 61-jährigen Pensionisten verhängt worden, der Ende August 2020 im Salzburger Stadtteil Maxglan eine 81-jährige Frau getötet haben soll. Wie Gerichtssprecher Peter Egger zur APA sagte, habe sich der Beschuldigte bei seiner Einvernahme vor der zuständigen Haftrichterin weiterhin nicht geständig gezeigt. Der Mann habe aber auf Rechtsmittel gegen die Verhängung der U-Haft verzichtet.

„In 14 Tagen findet nun erneut eine Haftprüfung statt“, erklärte Egger. Der Verdächtige war am vergangenen Donnerstag mehr als ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod der Pensionistin an seinem neuen Wohnort in Wiener Neustadt festgenommen worden. Der Mann lebte aber von 2006 bis Anfang August in dem selben Wohnblock wie das Opfer.

DNA-Treffer

Auf die Spur des 61-Jährigen kamen die Ermittler, nachdem der bekannte Kriminalpsychologe Thomas Müller zunächst den Kreis der potenziellen Täter eingrenzte und die Staatsanwaltschaft Salzburg zu einer eher seltenen Maßnahme griff: Sie beantragte bei Gericht eine DNA-Reihenuntersuchung, die schließlich bei allen 37 alleinstehenden Männern aus dem Wohnblock mit seinen 96 Kleinstwohnungen durchgeführt wurde. Der Kriminalpsychologe war zur Einschätzung gekommen, den Täter nicht zwingend im persönlichen, aber doch im örtlichen Umfeld des Opfers zu suchen.

Am Donnerstag wurde die Polizei dann von der Gerichtsmedizin telefonisch von einem Treffer informiert. 13 DNA-Abriebe vom Tatort, die etwa unter den Fingernägeln der Toten entdeckt worden waren, konnten dem Verdächtigen zugeordnet werden. Der Mann wurde noch am selben Tag festgenommen. Der frühere Handwerker ist nicht vorbestraft. Er streitet laut Polizei jeglichen Zusammenhang mit der Tat ab. Ihm zufolge kannte er das spätere Opfer nur vom Sehen und war nie bei der Frau in der Wohnung gewesen.