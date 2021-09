Getötete 81-Jährige in Salzburg: DNA-Treffer führte Polizei zu Verdächtigem

Mehr als ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod einer 81-jährigen Frau im Salzburger Stadtteil Maxglan hat die Polizei am Donnerstag in Wiener Neustadt einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie der Leiter des Landeskriminalamts, Christian Voggenberger, am Freitagnachmittag auf einer Pressekonferenz sagte, wurde der 61-jährige Österreicher noch in der Nacht nach Salzburg überstellt und den ganzen Freitag verhört.

Auf die Spur des Verdächtigen kamen die Ermittler, nachdem ein Kriminalpsychologe zunächst den Kreis der potenziellen Täter eingegrenzt hatte und die Staatsanwaltschaft schließlich eine DNA-Reihenuntersuchung unter allen alleinstehenden Männern im Wohnblock des Opfers beantragte. Der 61-Jährige - er lebte bis Anfang August selbst in dem Wohnhaus und übersiedelte dann nach Niederösterreich - bestreitet bisher jeden Zusammenhang mit der Tat.

Antrag auf U-Haft

Ihm zufolge kannte er das spätere Opfer nur vom Sehen und war nie bei der Frau in der Wohnung. Die Staatsanwaltschaft hat mittlerweile einen Antrag auf Verhängung der U-Haft gestellt. Für den Mann gilt die Unschuldsvermutung.

Die Frau war am 30. August 2020 vormittags tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Ein Bekannter hatte Nachschau in dem Wohnblock gehalten, weil sie die 81-Jährige nicht mehr erreichen konnte. Die Tote wies insgesamt 28 Stichverletzungen auf, eine Obduktion ergab, dass die Frau verblutet war.