Ein Überblick

Österreichweites Grundgerüst: 3-G gilt seit dieser Woche am Arbeitsplatz. Das heißt: Wer seinen Arbeitsort legal betreten möchte, muss geimpft, genesen oder getestet sein. In der Gastronomie, in Freizeit- und Dienstleistungsbetrieben, Kunst- und Kultureinrichtungen greift ebenfalls die 3-G-Regel. Die Testpflicht gilt ab 12 Jahren. Antigentests gelten 24 Stunden (inklusive Wohnzimmer-Selbsttests), PCR-Tests 72 Stunden lang. In Supermärkten, Bäckereien und Apotheken besteht für alle Kunden FFP2-Maskenpflicht.

Wien: In der Gastronomie, in Freizeit- und Dienstleistungsbetrieben für gilt die 2,5-G-Regel – also geimpft, genesen oder PCR-getestet. Testpflicht besteht bereits ab sechs Jahren. In jeder Sparte des Handels herrscht FFP2-Maskenpflicht. Beim Kinobesuch oder bei anderen Veranstaltungen mit bis zu 500 Teilnehmern ist zusätzlich zum 2,5-G-Nachweis zumindest Mund-Nasenschutz zu tragen. Bei mehr als 500 Besuchern und in der Nachtgastro gilt 2-G.

Salzburg: Im gesamten Handel und bei körpernahen Dienstleistern muss man FFP2-Maske tragen.

Kärnten, OÖ, NÖ: Ab 8. November gilt in der Nachtgastro und bei Großveranstaltungen die 2-G-Regel. In allen Handelssparten, in Bibliotheken und in Museen muss man dann wieder FFP2-Maske tragen. In Kärnten greifen diese Regeln bereits ab Donnerstag.

Steiermark, Tirol: Auch hier kehrt die FFP2-Maske ab 8. November in den gesamten Handel zurück. Für Bedienstete in Gesundheitsberufen gilt statt der 3-G- die 2,5-G-Regel, ebenso für Besucher von Krankenhäusern oder Seniorenheimen. In der Steiermark werden ab 8. November keine Wohnzimmer-Schnelltests mehr akzeptiert.