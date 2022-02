Von Montag auf Dienstag wurden 25.894 Neuinfektionen in Österreich gemeldet und somit die meisten an einem Dienstag. Vor einer Woche waren es noch knapp 1.000 weniger gewesen. 24.946 Neuinfektionen wurden damals registriert. Am Dienstag gab es auch einen neuen Höchstwert an aktiv Infizierten. 307.212 Menschen sind derzeit bestätigt Corona-positiv.

Zudem wurden 24 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.

Bisher gab es in Österreich 1.881.472 positive Testergebnisse. Mit heute sind österreichweit 14.127 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben und 1.560.133 wieder genesen.

180 auf der Intensivstation

Derzeit befinden sich 1.648 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 180 auf Intensivstationen betreut.