Auch Kärnten schränkt das Contact Tracing ein

Während die Zahl der Neuinfektionen auch in Kärnten weiter steigt - bis Ende der Woche wird eine Sieben-Tage-Inzidenz von 3.000 erwartet - geht die Zahl der Impfungen weiter zurück. Hoch ist das Interesse in Kärnten aber am proteinbasierten Corona-Impfstoff von Novavax. Dafür gibt es bereits 1.172 Vormerkungen, eine Anmeldung ist erst seit vergangenen Donnerstag möglich. Wann der Impfstoff geliefert wird, ist aber noch unklar.

Genug Impf-Kapazitäten

Durch die auf sechs Monate reduzierte Gültigkeit des Grünen Passes, die am Dienstag in Kraft tritt, verlieren 28.000 Impfzertifikate in Kärnten ihre Gültigkeit. In den Impfzentren des Landes sind noch ausreichend freie Impftermine verfügbar.