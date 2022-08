24-Stunden-Pflegerin soll Patienten mehrmals bestohlen haben

24 Stunden am Tag war die 56-jährige Frau aus Kroatien einem 79-jährigen Patienten in Hausmannstätten im Bezirk Graz-Umgebung in der Steiermark als Pflegerin zur Seite gestanden. Dabei soll sie es aber nicht nur gut mit dem Mann gemeint haben. Denn zwischen Juli und August heuer soll sie den Mann mehrmals bestohlen haben. Es soll dabei auch um eine fünfstellige Summe an Bargeld gehen.

So habe die Frau, laut den Aussagen des Opfers gegenüber der Polizei, im angegebenen Zeitraum eine Aktentasche mit einer fünfstelligen Summe an Bargeld, sowie mehrere kleinere Beträge aus einer Kommode gestohlen. Das Opfer habe gegenüber der Polizei betont, dies auch beweisen zu können, da er einige der Geldscheine mit Farbe markiert habe. Ebenso wäre der letzte Diebstahl mit einer Kamera aufgezeichnet worden.

Die vermeintliche Täterin war bei der polizeilichen Einvernahme nicht geständig und wurde von der Staatsanwaltschaft wegen schweren Diebstahls auf freiem Fuß angezeigt.