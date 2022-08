Schwerverletzte in Kärnten: Auto bei Rennen in Menschenmenge gerast

Bereits zum 50. Mal fand der Autoslalom „Race Cup“ in der Sportarena Falkert in Kärnten statt. Doch dieses Mal soll es zu einem tragischen Unfall gekommen sein. Laut Medienberichten soll einer der Fahrer in die Menschenmenge gerast sein. Dabei sollen nach Informationen der Kronenzeitung zehn Personen verletzt worden sein - darunter ein Kind.

Die Veranstaltung wurde abgebrochen. Etliche Einsatzkräfte sind vor Ort.