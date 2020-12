2.296 Neuinfektionen österreichweit

Weiterhin ist kein deutlicher Rückgang der Corona-Zahlen zu registrieren. Von Freitag auf Samstag wurden in Österreich bundesweit 2.296 Neuinfektionen gezählt.

Bisher gab es in Österreich 337.209 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (19. Dezember 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 5.209 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 300.611 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 2.964 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 489 der Erkrankten auf Intensivstationen.

In der Bundesländerauswertung liegt Wien mit 439 Neuinfektionen an der Spitze. Zuletzt lag hier Oberösterreich auf Platz 1.