21 Migranten an der steirischen Grenze aufgegriffen

Die Polizei hat am Donnerstag in einer Schwerpunktaktion an der südoststeirischen Grenze zu Slowenien 21 Personen aus Pakistan aufgegriffen, die offenbar illegal über die Grüne Grenze eingereist waren. Sie wurden nach Slowenien zurückgewiesen, wie die Landespolizeidirektion am Freitag mitteilte.

Beamte der fremdenpolizeilichen Dienststellen Halbenrain, Ilz und Leoben hatten die 21 Menschen bei einem Waldstück nahe der Kläranlage Laafeld entdeckt.

Schwerpunktaktion

Sie hatten zuvor zu Fuß österreichischen Boden betreten. Der Aufgriff erfolgte bei einer Schwerpunktaktion der Fremden- und Grenzpolizeilichen Abteilung (FGA) der Landespolizeidirektion Steiermark. Auch Assistenzsoldaten des Bundesheeres sowie ein Polizeihubschrauber waren beteiligt.

Die Migranten wurden zu verschiedenen Polizeiinspektionen gebracht und versorgt, bevor sie am Grenzübergang Sicheldorf den slowenischen Behörden übergeben wurden.