2.049 Neuinfektionen in Österreich

Der Corona-Trend in Österreich zeigt aktuell in die richtige Richtung - so jedenfalls lautet die aktuelle Einschätzung der Corona-Ampel-Kommission für ganz Österreich. Sorge bereitet den Experten lediglich Oberösterreich, wo aktuell die sechs am meisten betroffenen Bezirke liegen.

Von Mittwoch auf Donnerstag wurden in ganz Österreich 2.049 neue Fälle registriert.

Das sind zwar deutlich weniger Neuinfektionen als tags zuvor, aufgrund der leicht steigenden Zahlen der vergangenen sieben Tage, steigt aber auch die 7-Tage-Inzidenz insgesamt wieder leicht - auf 142,59 . Zudem wurden 11 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid in den vergangenen 24 Stunden vermeldet.

Aktuell gibt es 20.242 aktive Fälle.

In den vergangenen 24 Stunden wurden zudem 157.611 neue PCR-Tests durchgeführt, die Positivrate lag bei 1,3 Prozent.

Deutlich weniger Intensivpatienten als zuletzt

Als wichtiger Gradmesser für weitere Corona-Maßnahmen sind seit vergangener Woche die Intensivpatienten. Aktuell gibt es 220 Intensivpatienten, das sind 42 weniger als noch am Mittwochmorgen. Auf Normalstation werden derzeit 851 Patienten behandelt - das ist ein Minus von 19 Patienten im Vergleich zum Vortag.

Über 60 Prozent geimpft

5.720.841 Menschen (64,04% der Gesamtbevölkerung) haben mindestens eine Corona-Schutzimpfung erhalten, davon haben 5.403.419 Menschen (60,49%) einen vollständigen Impfschutz. Am Dienstag wurden insgesamt 13.458 Impfdosen verabreicht.