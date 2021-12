2021 war in Österreich das kühlste Jahr seit 2010 - und dennoch war es eines der 25 wärmsten der 254-jährigen Messgeschichte, so eine erste Bilanz der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Mittwoch. Klimatologe Alexander Orlik: "Berücksichtigt man die Prognose bis Jahresende, liegt 2021 im Tiefland Österreichs auf Platz 21 und auf den Bergen auf Platz 25."

2021 liegt im Tiefland um 0,1 Grad unter dem Mittel der letzten 30 Jahre (Klimaperiode 1991-2020). Im Vergleich zur Klimaperiode 1961-1990, die von der Klimaerwärmung noch nicht so stark betroffen war, liegt 2021 um 1,1 Grad darüber. "Kühler - oder besser gesagt weniger warm - war es in Österreich zuletzt im Jahr 2010", so Orlik.