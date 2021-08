Unwetter-Walze sorgte in Niederösterreich für Einsätze im Minutentakt

In den Gemeinden Tulbing und Judenau-Baumgarten ergoss sich das Wasser laut Bezirksalarmzentrale von den Abhängen des Wienerwaldes auf die Ortschaften. Keller wurden geflutet und Straßen vermurt, in Sitzenberg-Reidling drohte eine neue Wohnhausanlage unterzugehen.

Großes Pech hatte auch ein Hausbesitzer in Moosbierbaum (Gemeinde Atzenbrugg), der heute eine neuen Dachstuhl aufstellen hätte wollen und deshalb den alten abgetragen hatte. Dadurch drangen große Wassermassen in das Gebäude ein, die Feuerwehr versuchte mit Planen und Pumpen noch zu retten, was zu retten ist.