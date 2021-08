Weil sich ein offenbar bewaffneter Mann in einem Haus in Waidhofen an der Ybbs verschanzt hat, läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei. Eine Verhandlungsgruppe der Polizei und das Einsatzkommando Cobra befinden ebenfalls vor Ort.

Der Mann soll damit gedroht haben, sich selbst etwas anzutun, will aber mit niemanden Kontakt haben. „Wir versuchen mit ihm zu verhandeln, nähere Umstände sind derzeit nicht bekannt, sagt der Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der Mann soll jedenfalls einige Waffen in seinem Bereich haben.

Momentan ist der Polizeieinsatz voll im Gange. Zu der dramatischen Entwicklung der Situation soll es am frühen Abend gekommen sein. Auch Rettungskräfte wurden in der Nähe des Einsatzortes positioniert.

Wichtiger Hinweis

Wer Suizid-Gedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits das Sprechen über die Gedanken dabei, sie zumindest vorübergehend auszuräumen. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist, kann sich an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet schnelle Erste Hilfe an und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken. Wenn Sie oder eine Ihnen nahe stehende Person von Depressionen betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefon-Seelsorge in Österreich kostenlos unter der Rufnummer 142. Das österreichische Suizidpräventionsportal www.suizid-praevention.gv.at bietet Informationen zu Hilfsangeboten für drei Zielgruppen: Personen mit Suizidgedanken, Personen, die sich diesbezüglich Sorgen um andere machen, und Personen, die nahe stehende Menschen durch Suizid verloren haben. Das Portal ist Teil des österreichischen Suizidpräventionsprogramms SUPRA des Gesundheitsministeriums.