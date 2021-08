Heute, Montag, alarmierte in den Mittagsstunden ein Ehepaar die Polizei, weil ein Mann eine 42-jährige Frau am Josefsteg in Wien-Donaustadt mit einem Messer attackiert haben soll. Das Paar gab an, die Szene beobachtet zu haben.

Die 42-Jährige erlitt laut Polizeiaussendung Schnitt- und Stichverletzungen sowie eine Fraktur im Gesichtsbereich. Die Verletzte sagte den Polizisten gegenüber aus, von einem ihr unbekannten Mann unvermittelt mit einem Klappmesser attackiert worden zu sein.

Zuvor soll der Verdächtige mit einem dunklen Mountainbike an ihr vorbeigefahren sein, gewendet und sie anschließend wortlos attackiert haben. Es habe zuvor weder eine Auseinandersetzung noch sonst einen Kontakt zwischen ihr und dem Mann gegeben.