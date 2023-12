20.000 Haushalte im Murtal ohne Strom: "Jetzt wird es richtig kalt"

Schon in der Nacht seien vereinzelt Personen in die Bezirksstellen gekommen, sagt Peter Hackl, Bezirksrettungskommandant beim Roten Kreuz in Judenburg. "Seit den Morgenstunden gibt es aber ein vermehrtes Aufkommen. Jetzt wird es richtig kalt." Die Möglichkeit zu heizen gebe es in vielen Haushalten derzeit nicht. Um sich aufzuwärmen begeben sich die Menschen deshalb zum Roten Kreuz.

Altenheime telefonisch nicht erreichbar

Erschwerend sei dazugekommen, dass zahlreiche Altenheime in der Gegend aufgrund des fehlenden Handynetzes nicht telefonisch erreichbar waren. "Wir haben uns deshalb dazu entschieden, alle Altenheime anzufahren und nachzusehen, was benötigt wird", sagt Hackl. Gezeigt habe sich dabei, dass es in einigen Altenheimen eine Notstromversorgung gibt. "Licht ist also vorhanden. Aber eben keine Heizung."

Das Rote Kreuz versucht deshalb, etwas Wärme zu spenden: "Wir arbeiten mit der trivialen und einfachen Lösung. Wir versorgen die Menschen mit heißen Getränken und Decken. Mehr können wir derzeit nicht tun", sagt Hackl. Die Situation in den Altenheimen sei derzeit aber noch von Ruhe geprägt.