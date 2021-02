200 Mio. Euro für klimafittere Wälder

40 Mio gehen nach OÖ

Um Schädlingen kein zusätzliches Zuhause zu bieten, sollen zudem Nass- und Trockenlager für Schadholz errichtet sowie dessen Entrinden finanziert werden. Auch allgemeine Maßnahmen zur Waldprävention seien mit den 200 Millionen Euro abgedeckt, so das Ministerium.

„Jeder Euro, den wir in unseren Wald investieren, ist eine Investition in die Zukunft“, sagt Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Donnerstag bei ihrem Besuch in OÖ, das etwa 40 Millionen erhält. „In den vergangenen fünf Jahren haben unsere Waldeigentümer mit öffentlicher Unterstützung in OÖ 15 Millionen Bäume neu gepflanzt. Diesen Weg können wir mit diesen Mitteln beherzt weitergehen“, gibt sich Oberösterreichs Agrarlandesrat Maximilian Hiegelsberger (ÖVP) zufrieden.

Details zur Beantragung sind unter www.waldfonds.at abrufbar.