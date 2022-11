20 Schafe in Kärnten zwischen zwei Ortschaften von Wolf gerissen

Es war ein grausiger Fund, den ein Bauer Mittwochmorgen auf einer Weide in der Gemeinde Dellach in Kärnten machte. Rund 20 Schafe lagen tot auf einer Wiese. Der Verdacht liegt nahe, dass die Tiere von einem Wolf gerissen worden sind. Der Wolfsbeauftragte des Landes Kärnten soll nun vor Ort die Risse begutachten und mit letzter Sicherheit feststellen, ob es sich wirklich um einen großen Beutegreifer gehandelt hat.

Wölfe jagen offenbar wieder in Siedlungsgebieten

Wie der KURIER in Erfahrung bringen konnte, wurden die Tiere auf einer Weide zwischen zwei Ortschaften gehalten. Der Verdacht, dass die Wölfe mit Ende der Almsaison mit den Tieren wieder in Tallagen ziehen, gilt somit wohl als bestätigt. Bereits im Frühjahr hatte es in Kärnten etliche Risse von Weidetieren in unmittelbarer Nähe zu Siedlungsgebieten gegeben.

In diesem Jahr wurden in Kärnten bereits mehr als 330 Tiere von Wölfen gerissen.