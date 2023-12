20 Millionen Euro Schaden: Falsche Polizisten zu Weihnachten wieder unterwegs

Seit 2021 nehmen Trickbetrugsdelikte mit falschen Polizisten in Österreich stark zu. Da die Kriminellen besonders die Weihnachtsfeiertage für ihre Taten nutzen, warnte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien: Wenn ein Polizist oder eine Polizistin vor der Türe steht und Geld bzw. Wertsachen verlangt, so sei dieser „zu 100 Prozent falsch“. Betroffene sollten umgehend die Polizei verständigen.

2022 und 2023 registrierten die Behörden österreichweit 1.572 Versuche, dass falsche Polizisten ihren Opfern Geld oder Wertgegenstände abnehmen wollten. In 290 Fällen gelang den Tätern dies auch. Der Schaden beläuft sich pro Delikt durchschnittlich auf rund 25.000 Euro, wobei einer Frau Schmuck im Wert von zwei Millionen Euro abgepresst wurde.

Die Masche

„Er wurde in einem Koffer übergeben“, sagte Karl Popper vom Landeskriminalamt Niederösterreich. Für 2022 gab das Ministerium eine Gesamtschadenssumme von 15 Millionen Euro an, 2023 werden es vorläufig 19,4 Millionen sein.