2-G: So kontrolliert die Polizei in Kärnten

Polizistinnen und Polizisten, die Verkehrskontrollen durchführen, überprüfen ab sofort auch gleich die 2-G-Zertifikate mit. Zusätzlich gibt es Schwerpunktaktionen, wie jene vor dem Stadion. Mindestens zwei Streifen pro Bezirk sind extra dafür abgestellt.

Verstärkte Kontrollen speziell in Regionen mit besonders hoher Inzidenz oder besonders niedriger Impfquote soll es nicht geben, man will eher in die Breite gehen - auch wenn in so mancher Gemeinde Kärntens zwei Drittel der Gemeindebevölkerung nicht mehr in die Gasthäuser dürfen.