190 km/h: 24-Jähriger lieferte sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein 24-jähriger Steirer hat sich in der Nacht auf Samstag im Bezirk Wolfsberg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der stark alkoholisierte Mann war in Wolfsberg in eine Verkehrskontrolle geraten und raste davon, als er die Beamten bemerkte.

Auf der Südautobahn (A2) beschleunigte er auf über 190 km/h, wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtete. Erst eine Straßensperre bei Griffen konnte den Autofahrer, der keine Lenkerberechtigung besitzt, aufhalten. Er wurde angezeigt.