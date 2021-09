19-Jähriger bei Sprung in den Bodensee schwer verletzt

Ein 19-Jähriger ist am Donnerstagabend bei einem Badeunfall im Bodensee bei Lochau (Bezirk Bregenz) schwer verletzt worden. Der Badegast sprang an der „Pipeline“ im Bereich einer Stiege mit einem Kopfsprung in das Gewässer. Dabei prallte er mit dem Kopf gegen eine Betonkante, teilte die Polizei mit.

Er habe gleich mehrere schwere Verletzungen erlitten, hieß es. Der junge Mann wurde von der Rettung und vom Notarzt erstversorgt und dann mit dem Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.