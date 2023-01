18-Jähriger stirbt bei Böllerunfall

Während rund 800.000 Menschen am Wiener Silvesterpfad den Jahreswechsel friedlich feierten, kam es in einer Siedlung in Floridsdorf zu Ausschreitungen: Hunderte Jugendliche gingen mit Böllern auf Polizisten los und warfen sie in Richtung der Beamten – Dutzende von ihnen waren mit Sturmhauben und Schals vermummt.

Die Exekutive stand in der Mitterhofersiedlung einer unerwartet großen Menge an jungen Randalierern gegenüber – 221 Personen mussten später ihre Ausweise zücken, damit die Polizei Identitätsfeststellungen machen konnte. 70 Jugendliche wurden angezeigt, drei vorübergehend festgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion. Zudem wurden in der Siedlung in Floridsdorf 20 Kilogramm an Pyrotechnik beschlagnahmt, darunter seien 250 Gegenstände der Kategorie F4 gewesen, so die Polizei.

In Wels (Oberösterreich) kam es zu einem ähnlichen Vorfall wie in Floridsdorf: Jugendliche beschossen Feuerwehrleute sowie Polizisten mit Böllern. Nach Jugendkrawallen zu Halloween befürchtete Zwischenfälle in Linz blieben aber aus.