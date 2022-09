17-Jähriger wollte in Graz mit Schreckschusspistole Geld eintreiben

Ein 17-Jähriger hat am Montag in Graz versucht, angeblich seiner Freundin gestohlenes Geld mit einer Schreckschusspistole einzutreiben. Der Bursch schoss durch den Türspalt des angeblichen Diebs (35) ins Innere von dessen Wohnung, dabei wurde der Mann verletzt. Der jugendliche Schütze und seine Freundin (20) wurden angezeigt, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mitteilte.

Der 35-jährige Grazer soll der 20-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung bereits im August Geld gestohlen haben. Um dieses wiederzubekommen, gingen der 17-jährige Grazer und seine Freundin gegen 14.00 Uhr zur Wohnung des 35-Jährigen in die Monsbergergasse.