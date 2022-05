16-Jährige ist abgängig: Polizei bittet um Hinweise

In Tirol wird seit vergangenem Donnerstag, 5. Mai, ein 16-jähriges Mädchen vermisst. Laut Polizei hatte sie einen kurzen Brief in ihrer Wohnung in Leutasch (Bezirk Innsbruck-Land) hinterlassen. Bisherige Ermittlungen hätten ergeben, dass sich die Abgängige am Donnerstag im Innsbrucker Stadtteil Pradl aufgehalten haben könnte.

Das Mädchen wurde als kräftig, rund 175 Zentimeter groß und von molliger Statur beschrieben. Sie habe braune Augen und rotgefärbte Haare und ein Muttermal in der linken Armbeuge. Welche Kleidung sie zuletzt trug, war nicht bekannt, jedoch hat sie eine Vorliebe für schwarze Halsbänder.

Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mädchens können an die Polizeiinspektion Seefeld gerichtet werden (059133/7124).