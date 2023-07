16 getötete Frauen in Österreich 2023: Sie kannten den Mörder

Heuer sind bereits 16 Frauen in Österreich von (Ex-)Partnern oder anderen nahen Bezugspersonen getötet worden, das Bundeskriminalamt spricht von "Morden mit Bezug zu Gewalt in der Privatsphäre". 2022 wurden im Vergleichszeitraum 14 solcher Taten gezählt, hieß es am Freitag, nachdem eine 62-Jährige in ihrem Wohnhaus in der Kärntner Gemeinde Eberndorf (Bezirk Völkermarkt) tot aufgefunden worden war. Tatverdächtig ist laut Polizei ihr 69-jähriger Lebensgefährte.

➤ Mehr lesen: 62-Jährige in Kärnten wohl mit Stanley-Messer erstochen

Die seit Jahresbeginn getöteten Frauen waren 19 bis 95 Jahre alt. Die Tatverdächtigen waren laut Bundeskriminalamt 18 bis 82 Jahre alt. In einem Fall war vor dem Tötungsdelikt bereits ein Betretungsverbot ausgesprochen worden.

➤ Es war der 16. Frauenmord in Österreich in diesem Jahr.

➤ Erst in der Vorwoche kam es zu einem Femizid in Wien.