Von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Österreich 1.510 neue Corona-Infektionen registriert.

Zudem gibt es drei neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden, damit hat die Pandemie bisher 10.778 Todesopfer in Österreich gefordert.

Die Zahl der aktiven Fälle steigt um 386 auf 16.303 an. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 112,86.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 80.296 PCR-Tests durchgeführt, die Positivrate beträgt 1,88 Prozent.

In Österreichs Spitälern befinden sich aktuell 538 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung, das sind um sieben weniger als am Vortag. 142 Patienten liegen auf einer Intensivstation - das sind gleich viele wie am Vortag.