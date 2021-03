15-Jähriger Grazer nach Suchtgiftkonsum gestorben

Ein 15 Jahre alter Bursche aus Graz ist am Samstag in der Früh im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses im Grazer Bezirk Wetzelsdorf tot aufgefunden worden. Nach Angaben der Polizei dürfte er in einer Wohnung in dem Haus mit anderen Jugendlichen Suchtgift konsumiert haben. Genaueres wird die Obduktion ergeben.

Ein Hausbewohner fand den Jugendlichen um 7.00 Uhr früh leblos am Boden im Erdgeschoß des Hauses liegend. Er schlug Alarm, die als erste eintreffenden Polizeibeamten leisteten sofort Erste Hilfe. Als die Rettungskräfte eintrafen, konnten sie aber nur noch den Tod des 15-Jährigen feststellen.

Es handelt sich um einen Grazer. Die genauen Umstände und die Ursache des Todes des Jugendlichen sind Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen, die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Beschlagnahme des Leichnams und eine Obduktion an.