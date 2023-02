14-Jährige bei Reitunfall in der Steiermark an Wirbelsäule verletzt

Eine Schülerin ist am Mittwochnachmittag bei einem Reitunfall an der Wirbelsäule verletzt worden. Sie hatte mit einer Freundin einen Ausritt in Deutschlandsberg unternommen, als ihr Pferd auf einem Feldweg scheute, die 14-Jährige daraufhin rücklings vom Pferd stürzte und mit dem Hinterkopf auf dem Boden aufschlug.