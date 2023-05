135,7 Millionen: Heidi Hortens Juwelen werden ab heute versteigert

Im April waren 40 Objekte der Juwelensammlung in der Horten-Collection in Wien ausgestellt. Am 3. Mai und im November gehen die beiden Auktionen von Hortens Sammlung in Genf beim Auktionshaus Christie's über die Bühne. „Es ist die größte private Juwelensammlung weltweit, die je versteigert wurde“, sagte Christie's-Österreich-Chefin Angela Baillou.

Mehr dazu hier: Heidi Hortens Juwelen werden versteigert: "Wertvollste Sammlung der Welt"