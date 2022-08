13-jährige Wienerin stürzte beim Spielen auf Kärntner Baustelle ab

Ein 13-jähriges Mädchen aus Wien ist am Sonntag beim Spielen auf einer Baustelle in Heiligenblut (Bezirk Spittal an der Drau) zweieinhalb Meter tief abgestürzt. Das Mädchen hatte gemeinsam mit zwei anderen Kindern in einem Rohbau - dem Zubau eines Hotels - gespielt, als es über einen nicht abgesicherten Stiegenaufgang stürzte.

Es wurde von der Rettung erstversorgt und mit einem Rettungshubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen, teilte die Polizei mit.