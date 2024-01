13-Jährige stürzte in Vorarlberg fünf Meter ab

Die 13-Jährige und ihr elfjähriger Bruder spielten am Nachmittag neben einem Appartementhaus. Dabei kam das Mädchen auf dem hart gefrorenen Schnee ins Rutschen. Nach dem Absturz lief der Bruder über Umwege sofort zu seiner Schwester, Ersthelfer alarmierten die Einsatzkräfte.

Drei Verletzte bei Pkw-Kollision auf Vorarlberger Kreuzung

Zu einem weiteren Unfall ist es am Montagabend in Vorarlberg gekommen. Bei einer Pkw-Kollision in Lauterach (Bez. Bregenz) sind drei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Ein 49-Jähriger fuhr - angeblich bei grünem Ampellicht - in eine Kreuzung ein, wo er trotz Vollbremsung mit dem Wagen eines 25-Jährigen zusammenstieß. Das Auto des 25-Jährigen wurde dabei gegen ein an der Kreuzung stehendes Fahrzeug geschleudert. Der 25-Jährige erlitt schwere Verletzungen, zwei Personen im stehenden Auto zogen sich leichte Blessuren zu.

