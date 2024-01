Gefährliches Feuer mitten in der Innenstadt am Neujahrstag

Mit einem Brand in der Amstettner City starteten die städtischen Feuerwehren in das neue Jahr. Die Wehren Amstetten und Preinsbach rückten am Nachmittag des Neujahrstags zu dem Brand der Kategorie B2 in die Rathausstraße aus, wo auf einem Innenhofbalkon im zweiten Geschoß ein Feuer ausgebrochen war.