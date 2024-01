37-Jähriger feuerte in Innsbruck Schreckschüsse vom Balkon ab

Zuvor hatte eine Anrainerin die Polizei alarmiert und angegeben, Schüsse von einem Balkon in der Tschamlerstraße gehört zu haben. Daraufhin wurde der dortige Bereich von mehreren Polizeistreifen abgesperrt. Auch die Beamten nahmen vor der Festnahme weitere Schüsse wahr.

Müllraum geriet in Brand

In Tirol ist es am Neujahrstag aber auch zu einem weiteren Einsatz gekommen. Reste von Feuerwerkskörpern, Zigaretten und Asche sind im Müllraum eines Hauses in Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel) in Brand geraten. Das Feuer griff daraufhin auf den gesamten Raum über, teilte die Polizei mit. Die Flammen wurden von der örtlichen Feuerwehr gelöscht. Es entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

