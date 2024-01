Unglück auf Heimfahrt von Ski-Tag: Drei Jugendliche schwer verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Erlauftalbundesstraße bei Lunz am See (Bezirk Scheibbs) wurden am Abend des Neujahrstages drei von vier jungen Fahrzeuginsassen schwerstverletzt. Die Jugendlichen im Alter von 17 und 18 Jahren aus dem Bezirk Baden befanden sich auf der Heimfahrt von einem Ski-Tag am Hochkar. Für die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettung und Polizei wurde Großalarm gegeben.

Ein 18-jähriger Pkw-Lenker war gegen 16.30 Uhr möglicherweise wegen Sekundenschlafs mit dem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Betonsockel und in weiter Folge gegen einen Baum gekracht. Das Auto kam danach in einem Graben zu liegen. Die Folgen des wuchtigen Anpralls waren laut den Berichten der Einsatzorganisationen folgenschwer.

Rettungseinsatz

Zwei Rettungshubschrauber und zwei Notarztwagen wurden zum Einsatzort beordert. Notärzte und Sanitäter sowie Mitglieder der Feuerwehr Lunz kümmerten sich um die Erstversorgung der Verletzten. Von ihnen war zum Glück zumindest niemand im Unfallwrack eingeklemmt. Laut dem Rotem Kreuz des Bezirks Scheibbs wurden die drei Schwerverletzten in die Krankenhäuser Amstetten, Steyr und St. Pölten transportiert.